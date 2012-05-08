美国与加拿大经济指标预测--5月9日-5月16日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透5月9日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------5月7日当周--------------------------------
5月9日(三)
1100 美国抵押贷款指数 5月4日当周 -- 698.2
再融资指数 -- 3,687.7
1400 美国趸售(批发)库存 3月 +0.6% +0.9%
趸售销售 +0.7% +1.2%
5月10日(四)
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差500 逆差460.3
1230 美国出口物价 4月 +0.2% +0.8%
进口物价 -0.2% +1.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月5日当周 36.9 36.5
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.35
续请失业金人数(万人) 4月28日当周 327.8 327.6
1230 加拿大新屋价格(较前月) 3月 +0.2% +0.3%
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 顺差5 顺差2.9
出口(亿加元) -- 396.1
进口(亿加元) -- 393.1
1800 美国联邦预算(亿美元) 4月 盈余300 赤字1,981.6
5月11日(五)
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 持平 持平
(较上年同期) +2.1% +2.8%
扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.8% +2.9%
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 4月 增加0.7 增加8.23
失业率 7.3% 7.2%
全职就业岗位(万个) -- 增加7.00
兼职就业岗位(万个) -- 增加1.24
就业参与率 -- 66.60%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月初值 76.2 76.4
现况指数 83.0 82.9
预期指数 72.5 72.3
1430 美国ECRI一周领先指标 5月4日当周 -- 124.7
----------------------------------5月14日当周--------------------------------
5月14日(一)
美国和加拿大无重要经济数据公布.
5月15日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月12日当周 -- -0.8%
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.5% +2.7%
扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) -- +2.3%
1230 美国实质所得 4月 -- -0.4%
1230 美国零售销售(较前月) 4月 +0.3% +0.8%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.8%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 8.00 6.56
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月12日当周 -- +2.6%
1300 外资由交易途径净买入美国长期证券(亿美元) 3月 -- 净买入101
外资购买美国公债(亿美元) -- 买超153.5
1400 美国企业库存 3月 +0.5% +0.6%
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 4月 -- +0.2%
5月16日(三)
1100 美国抵押贷款指数 5月11日当周 -- --
再融资指数 -- --
1230 美国房屋开工年率(万户) 4月 67.3 65.4
建筑许可年率(万户) 72.8 76.4
1230 加拿大制造业销售 3月 -- -0.3%
1315 美国工业生产(较前月) 4月 +0.4% 持平
产能利用率 78.8% 78.6% (完)
--编译 侯向明;审校 张明钧
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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