〔纽约汇市〕欧元兑美元连续第七日下降,受累于欧洲政治不确定性(更新版)

(新增文末报价表格)

* 欧元兑美元早盘跌破1.30

* 希腊和法国选举结果产生不确定性

* 期权市场凸显欧元偏空立场

路透纽约5月8日电---欧元兑美元周二为连续第七日下降,因担忧希腊和法国选举结果带来的政治不确定性或将打压被视为应对欧元区债务危机关键的撙节计划.

欧元兑美元稍早跌破心理重要水准1.30美元,此前希腊左翼联盟称,该国对欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助计划的承诺已无效.

希腊力挺纾困案的两大政党失去国会多数议席,令该国避免破产的能力及继续留在欧元区的前景受到质疑.

与此同时,法国当选总统奥朗德主张把应对债务危机的重点放在经济成长上,这或将令该国与坚持财政撙节的德国间的关系紧张.

"今日的欧元疲态主要与希腊难以组建政府相关,"Forex.com资深外汇策略师Daniel Hwang称,"但总体而言是避险的一天,鉴于欧洲所有的政治不确定性,欧元仍可能承压."

欧元兑美元EUR=最新下降0.3%,报1.3012美元,从日低1.2981有所反弹,且高于周一所及1月底以来最弱水准1.2955美元.

欧元的技术支撑位在1.2955/73区域,即上日低点和2月16日低位.若跌破该区域,则将推动欧元跌至2012年低位.

期权投资者偏向于欧元卖权,或押注欧元贬值.三个月欧元/日圆风险逆转指标EUJP3MRR=GFI周二报-3.5,持平上日,但高于之前一周的-3.0.欧元/美元三个月风险逆转指标EUR3MRR=GFI为-2.60,亦偏向欧元卖权.

分析师称,一些市场人士持以下这样的观点,鉴于欧元区部分已执行撙节措施的国家面临着严重的经济问题,经济增长和撙节可能必须互相结合才能让欧元区经济站稳脚跟.

希腊左翼联盟将有机会组成反对欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助计划的政府,此前保守党未能成功组建联合政府.

新加坡LGT Bank南亚投资顾问主管Simon Grose-Hodge预计,未来一个月欧元空头回补涨势可能受限于1.32美元左右,在这一时间段中欧元可能降至约1.28-1.29美元.

欧元/日圆EURJPY=跌0.4%,报103.85日圆,高于周一触及的三个月低点103.22日圆,美元/日圆JPY=下滑0.1%,报79.80日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3002 1.3052 -0.38 +0.44 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.86 79.89 -0.04 +3.80 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 103.88 104.29 -0.39 +4.34 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9235 0.9202 +0.36 -1.50 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6156 1.6190 -0.21 +4.00 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9986 0.9929 +0.57 -2.03 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0115 1.0199 -0.82 -1.08 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2011 1.2013 -0.02 -1.10 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8048 0.8060 -0.15 -3.37 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7875 0.7945 -0.88 +1.17 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.8270 5.7973 +0.51 -2.50 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5795 7.5670 +0.17 -2.05 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.8443 6.8197 +0.36 -0.63 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9046 8.9029 +0.02 -0.10 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 王翔琼/于春红;审校 母红

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