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市场报道 | 2012年 5月 9日 星期三 08:00 BJT

〔英国经济〕4月零售销售和就业调查不佳,加剧经济衰退更久的风险

路透伦敦5月9日电---英国上月零售销售录得逾一年来最高降幅,同时,固定工作人数增长速度亦放缓.英国经济出现又一季度萎缩的风险加大.

零售销售数字,将令英国央行周四的决定更加扑朔迷离.该行届时将判断是否向今年初时滑入衰退的经济注入更多资金.

经济成长疲弱和通胀率居高不下,让英国央行面临两难困境.

英国零售业联盟(BRC)周三表示,4月同店销售较去年同期大跌3.3%,而3月时为上升1.3%.

此次公布的数据为去年3月迄今最差表现,分析师预估为增长0.5%.

英国零售业联盟理事长Stephen Robertson表示,4月降雨创编纂该数据以来的纪录最高,拖累夏装和户外产品销售.同时复活节长假周末落在本月初,意味着部分复活节购物活动转移至3月.

根据英国国家统计局的最新数字,3月购物活动受到天气意外温暖的扶助,该月零售销售取得逾一年来最高增幅.

整体零售销售较去年同期下降1%,3月时为上涨3.6%.分析师更偏爱该数据,且与官方统计数字更相近.

"尽管5月的表现肯定将超过4月,但是零售业健康状况仍处在下降趋势."毕马威会计师事务所的零售主管Helen Dickinson表示.

毕马威会计师事务所和英国招聘和就业联合会(Recruitment and Employment Confederation)公布的最新调查显示,4月英国固定就业人数增长速度创下1月来最低.相关月度指数从3月的52.4下降到51.9.高于50代表增长.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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