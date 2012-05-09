〔英国经济〕4月零售销售和就业调查不佳,加剧经济衰退更久的风险

中国财政：坚决制止违法违规举债担保行为，严控地方债风险--财政部
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透伦敦5月9日电---英国上月零售销售录得逾一年来最高降幅,同时,固定工作人数增长速度亦放缓.英国经济出现又一季度萎缩的风险加大.
零售销售数字,将令英国央行周四的决定更加扑朔迷离.该行届时将判断是否向今年初时滑入衰退的经济注入更多资金.
经济成长疲弱和通胀率居高不下,让英国央行面临两难困境.
英国零售业联盟(BRC)周三表示,4月同店销售较去年同期大跌3.3%,而3月时为上升1.3%.
此次公布的数据为去年3月迄今最差表现,分析师预估为增长0.5%.
英国零售业联盟理事长Stephen Robertson表示,4月降雨创编纂该数据以来的纪录最高,拖累夏装和户外产品销售.同时复活节长假周末落在本月初,意味着部分复活节购物活动转移至3月.
根据英国国家统计局的最新数字,3月购物活动受到天气意外温暖的扶助,该月零售销售取得逾一年来最高增幅.
整体零售销售较去年同期下降1%,3月时为上涨3.6%.分析师更偏爱该数据,且与官方统计数字更相近.
"尽管5月的表现肯定将超过4月,但是零售业健康状况仍处在下降趋势."毕马威会计师事务所的零售主管Helen Dickinson表示.
毕马威会计师事务所和英国招聘和就业联合会(Recruitment and Employment Confederation)公布的最新调查显示,4月英国固定就业人数增长速度创下1月来最低.相关月度指数从3月的52.4下降到51.9.高于50代表增长.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五