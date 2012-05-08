〔路透调查〕美国上周原油库存料连续第七周增加,因库欣库存继续上升

路透5月8日电---周二公布的路透调查结果显示,美国上周原油库存料连续第七周增加,因为Seaway管道逆向输油前,库欣原油库存继续上升.

对九位分析师的访问显示,5月4日止当周原油库存料增加200万桶.

美国能源资料协会(EIA)上周三公布的数据显示,美国4月27日止当周原油库存升至1990年来最高.

库欣库存增加是整体库存上升的原因之一.EIA数据显示,该地4月27日止当周原油库存达到创纪录的4,296万桶.

"我们预期库欣库存将进一步增加10-20万桶左右,并突破4,300万桶再创新高,"Ritterbusch &

Associates的总裁Jim Ritterbusch说.

根据调查,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存平均预估上升10万桶.

分析师们表示,汽油库存平均料减少10万桶.EIA报告显示,4月27日止当周汽油库存下降200万桶.

炼厂产能利用率料较前周的86.0%增加0.3个百分点.有六位分析师预估利用率上升,两位预计持平于前周,一位未给出预估.

"炼厂产能利用率将上升,因维护工作结束炼厂重新开工;原油库存也将增加,因Seaway管道逆向输油前,原油输往库欣."(完)