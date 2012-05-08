〔路透调查〕美国上周原油库存料连续第七周增加,因库欣库存继续上升

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透5月8日电---周二公布的路透调查结果显示,美国上周原油库存料连续第七周增加,因为Seaway管道逆向输油前,库欣原油库存继续上升.
对九位分析师的访问显示,5月4日止当周原油库存料增加200万桶.
美国能源资料协会(EIA)上周三公布的数据显示,美国4月27日止当周原油库存升至1990年来最高.
库欣库存增加是整体库存上升的原因之一.EIA数据显示,该地4月27日止当周原油库存达到创纪录的4,296万桶.
"我们预期库欣库存将进一步增加10-20万桶左右,并突破4,300万桶再创新高,"Ritterbusch &
Associates的总裁Jim Ritterbusch说.
根据调查,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存平均预估上升10万桶.
分析师们表示,汽油库存平均料减少10万桶.EIA报告显示,4月27日止当周汽油库存下降200万桶.
炼厂产能利用率料较前周的86.0%增加0.3个百分点.有六位分析师预估利用率上升,两位预计持平于前周,一位未给出预估.
"炼厂产能利用率将上升,因维护工作结束炼厂重新开工;原油库存也将增加,因Seaway管道逆向输油前,原油输往库欣."(完)
--编译 王兴亚;审校 侯向明
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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