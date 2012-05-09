〔美国新股〕盛大文学更新招股书重组承销团,但未确定发行时间表--IFR

路透5月9日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大的网络文学社区平台--盛大文学海外更新了纽交所上市初步招股书，称其已经扭亏为盈，并已重组承销团。是次该公司计划募集不超过2亿美元，但目前仍未确定发行时间表。

据最新招股书，该公司今年第一季度录得净利润306.6万元人民币（48.7万美元），一转2011年全年净亏损3,595万元的不利局面。

此外，高盛(GS.N)不再任承销商，而美银美林(BAC.N)再次加入。去年5月当该公司第一次公布招股书时，美银美林曾出现在承销团中，但之后于7月退出交易。是次还有中信证券(600030.SS)(6030.HK)加入中金和美林，一起安排是次交易。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)