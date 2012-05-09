《中国报摘》--中国证券报5月9日

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
* 头版头条:
--中国证监会副主席庄心一表示,要最大限度放松行业管制,为创新提供足够空间.同时将减少审批,加强事中监测和事后问责等.
* 其他:
--证监会基金监管部主任王林称,为加大对长期资金引进力度,对养老基金、公积金等长期资金性质的合格境外机构投资者(QFII)将优先审核,保证投资额度.外汇局已批准QFII累计251.93亿美元投资额度,在审QFII额度共计227.5亿美元.
--据了解,各地居民阶梯电价听证工作将于5月底、6月初全部结束,公示后将在全国范围内实施.
--最高人民法院下发规定,起诉垄断企业可不经过行政认定.
--国土资源部统计数据显示,一季度全国建设用地供应总量同比增长超三成,基础设施用地占比大幅增长,同比增加1.6倍.
--中国银行业协会数据显示,2011年新发信用卡5,500万张,累计发卡2.85亿张,比上年增长24.3%.
--国家发改委会同中国石油化工学会等,约请中石油、中海油、晋煤集团、湖北宜化、鲁西化工等32家大中型骨干尿素生产企业座谈.这是4月以来发改委连续两次就尿素价格飙涨情况开会.
--据悉,部分保障房信托收益率达10%左右,产品还出现供不应求的情况.但信托界人士称,保障房项目并不意味着安全性高.一些保障房信托高收益率背后可能是开发商将商品房与保障房项目"打包"融资.
--中国建筑(601668.SS)称,与阿联酋AABAR公司、工行(601398.SS)(1398.HK)签署EPC总承包合作项目备忘录(一期),总投资金额20亿美元.中国建筑将作为总承包商,工行为AABAR公司提供融资支持.(完)
--整理 李宏薇; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。