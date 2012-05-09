《中国报摘》--中国证券报5月9日

* 头版头条:

--中国证监会副主席庄心一表示,要最大限度放松行业管制,为创新提供足够空间.同时将减少审批,加强事中监测和事后问责等.

* 其他:

--证监会基金监管部主任王林称,为加大对长期资金引进力度,对养老基金、公积金等长期资金性质的合格境外机构投资者(QFII)将优先审核,保证投资额度.外汇局已批准QFII累计251.93亿美元投资额度,在审QFII额度共计227.5亿美元.

--据了解,各地居民阶梯电价听证工作将于5月底、6月初全部结束,公示后将在全国范围内实施.

--最高人民法院下发规定,起诉垄断企业可不经过行政认定.

--国土资源部统计数据显示,一季度全国建设用地供应总量同比增长超三成,基础设施用地占比大幅增长,同比增加1.6倍.

--中国银行业协会数据显示,2011年新发信用卡5,500万张,累计发卡2.85亿张,比上年增长24.3%.

--国家发改委会同中国石油化工学会等,约请中石油、中海油、晋煤集团、湖北宜化、鲁西化工等32家大中型骨干尿素生产企业座谈.这是4月以来发改委连续两次就尿素价格飙涨情况开会.

--据悉,部分保障房信托收益率达10%左右,产品还出现供不应求的情况.但信托界人士称,保障房项目并不意味着安全性高.一些保障房信托高收益率背后可能是开发商将商品房与保障房项目"打包"融资.

--中国建筑(601668.SS)称,与阿联酋AABAR公司、工行(601398.SS)(1398.HK)签署EPC总承包合作项目备忘录(一期),总投资金额20亿美元.中国建筑将作为总承包商,工行为AABAR公司提供融资支持.(完)

--整理 李宏薇; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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