〔中国个股〕宝钢称6月热轧和冷轧等主要钢材产品售价均维持不变

路透上海5月9日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周三宣布,6月热轧和冷轧等主要钢材产品的售价均维持不变.这是宝钢连续第三个月主要钢材价格保持不变.

东方钢铁在线(www.bsteel.com.cn)刊登的调价通知显示,6月酸洗产品价格也没有变化,热镀锌、镀铝锌和电镀锌亦全部维持不变.

宝钢股份此前曾上调3月主要钢材产品价格;热轧和冷轧的售价每吨均上调150元人民币.[ID:nSB1381520]而4月和5月,其主要钢材产品均保持不变.(完)