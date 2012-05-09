〔中国个股〕宝钢称6月热轧和冷轧等主要钢材产品售价均维持不变

马来西亚期市：棕榈油期货触及四个月低位，因产出增加且需求疲弱
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
路透上海5月9日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周三宣布,6月热轧和冷轧等主要钢材产品的售价均维持不变.这是宝钢连续第三个月主要钢材价格保持不变.
东方钢铁在线(www.bsteel.com.cn)刊登的调价通知显示,6月酸洗产品价格也没有变化,热镀锌、镀铝锌和电镀锌亦全部维持不变.
宝钢股份此前曾上调3月主要钢材产品价格;热轧和冷轧的售价每吨均上调150元人民币.[ID:nSB1381520]而4月和5月,其主要钢材产品均保持不变.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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