《中国报摘》--其他报纸重要消息5月9日(I)

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
**上海证券报**
--中国证监会基金监管部主任王林透露,为鼓励境外机构进入市场进行长期投资,证监会已放宽合格境外机构投资者(QFII)资格申请限制.
--深圳证券交易所再次警示炒新股风险,督促证券公司尽责.
--继"明星基金经理"王亚伟离职后,最大基金管理公司--华夏基金总经理范勇宏被证实正式辞职.
--从外贸信托获悉,日前该公司获得股指期货交易业务资格,成为第二家取得该资格的信托公司.
**人民日报**
--银监会主席助理阎庆民称,为解决小微企业融资难问题,银监会将进一步完善风险分担和补偿机制,积极推动各级地方政府探索设立小微企业贷款风险补偿专项资金,对银行业金融机构发放的小微企业贷款按增量给予适当的补助,对银行业金融机构因小微企业不良贷款形成的损失给予适度补偿.
**第一财经日报**
--华中电监局新闻发布会消息,2011年华中区域(河南、湖北、湖南、江西、四川、重庆)电网企业利润总额23.32亿元人民币,同比降六成;发电企业亏损82.99亿元.五大发电集团中,仅华能集团盈利.
--海尔人寿保险再度上演股权变动.青岛海尔投资发展公司将其所持的海尔人寿股份,部分转让给北大方正集团.重组后的海尔人寿更名为"北大方正人寿".方正集团持有北大方正人寿51%股份,成为新的控股股东.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/张胜男; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。