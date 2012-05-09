《中国报摘》--其他报纸重要消息5月9日(I)

--从外贸信托获悉,日前该公司获得股指期货交易业务资格,成为第二家取得该资格的信托公司.

--银监会主席助理阎庆民称,为解决小微企业融资难问题,银监会将进一步完善风险分担和补偿机制,积极推动各级地方政府探索设立小微企业贷款风险补偿专项资金,对银行业金融机构发放的小微企业贷款按增量给予适当的补助,对银行业金融机构因小微企业不良贷款形成的损失给予适度补偿.