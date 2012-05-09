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亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 08:49 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月9日(I)

**上海证券报**

--中国证监会基金监管部主任王林透露,为鼓励境外机构进入市场进行长期投资,证监会已放宽合格境外机构投资者(QFII)资格申请限制.

--深圳证券交易所再次警示炒新股风险,督促证券公司尽责.

--继"明星基金经理"王亚伟离职后,最大基金管理公司--华夏基金总经理范勇宏被证实正式辞职.

--从外贸信托获悉,日前该公司获得股指期货交易业务资格,成为第二家取得该资格的信托公司.

**人民日报**

--银监会主席助理阎庆民称,为解决小微企业融资难问题,银监会将进一步完善风险分担和补偿机制,积极推动各级地方政府探索设立小微企业贷款风险补偿专项资金,对银行业金融机构发放的小微企业贷款按增量给予适当的补助,对银行业金融机构因小微企业不良贷款形成的损失给予适度补偿.

**第一财经日报**

--华中电监局新闻发布会消息,2011年华中区域(河南、湖北、湖南、江西、四川、重庆)电网企业利润总额23.32亿元人民币,同比降六成;发电企业亏损82.99亿元.五大发电集团中,仅华能集团盈利.

--海尔人寿保险再度上演股权变动.青岛海尔投资发展公司将其所持的海尔人寿股份,部分转让给北大方正集团.重组后的海尔人寿更名为"北大方正人寿".方正集团持有北大方正人寿51%股份,成为新的控股股东.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/张胜男; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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