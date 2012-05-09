〔全球能源〕中国企业在吉尔吉斯钻出石油,为外国公司在该国首个发现

路透比什凯克5月8日电---中国一家小型公司在吉尔吉斯钻出原油,是外国公司在该国的首个发现.吉尔吉斯领导人表示,他们希望这一发现将能鼓舞投资者探寻该国未被开发的能源与金属资源.

Chzhunnen Oil Exploration Company周二表示,已在吉尔吉斯南部一座钻井测试性产出一桶原油.该公司人士称,在开始工业化生产之前,还需要进一步的勘探并打更多钻井.

"吉尔吉斯需要投资,并将对投资者提供支持."吉尔吉斯议会副议长Torobai Zulpukarov在宣布这一石油发现的记者会上表示.

吉尔吉斯有550万人口,其消费的石油与天然气自给率仅有11%,并且需要依赖俄罗斯、哈萨克和乌兹别克供应汽油、航空燃料和其它精炼油品.

吉尔吉斯能源部长Askarbek Shadiyev表示,"最重要的是,这些石油是在本地加工,所以我们也将拥有汽油、柴油和燃料油."(完)