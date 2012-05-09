网络侦探如何锁定你的行踪？

中国财政：坚决制止违法违规举债担保行为，严控地方债风险--财政部
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔5月8日电---社交网络用户的大量增加，为移动应用软件制造商和私家侦探提供了方便。后者表示，他们可利用民众的网上聊天和照片对其进行追踪，并找到其居住地。
苹果(AAPL.O)今年3月停止了对“追踪者”（stalker）移动应用软件的下载。这款应用软件仅利用社交网络上的公开信息，便可告知男性其周围女性朋友的位置。
根据网络侦探的说法，其它现成的应用软件也有类似功能，甚至更加强大。
当某人用手机在Twitter上发布微博，或在Flickr上传照片，潜伏在微博或照片下面的所谓地理定位数据便由此泄漏。此法可用来追踪用户所处位置，包括他们的家或上学的地方。
现为英国网络研究员的前警员史密斯(Neil Smith)表示：“有时候，你很容易查出哪间房子发布了微博。”
地理定位研究是个发展很快的领域，因多数应用软件都基于免费的开源软件。
史密斯喜欢的应用软件之一是由27岁的希腊IT工程师Ioannis Kakavas开发的一款名为Creepy的软件。
史密斯表示，通过附着在某人微博和照片中的地理定位数据，免费应用软件可帮助定位此人位置。史密斯称，他利用这款软件追踪那些针对企业客户的保险诈骗犯。
加拿大温哥华和美国亚利桑那州及科罗拉多州的警方也表示，他们在调查中使用了Creepy软件。
Kakavas表示，Twitter、Foursquare、Twitpic、Flickr等诸多社交网站可提供类似的地理定位数据。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：王凤昌
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五