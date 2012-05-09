网络侦探如何锁定你的行踪？

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔5月8日电---社交网络用户的大量增加，为移动应用软件制造商和私家侦探提供了方便。后者表示，他们可利用民众的网上聊天和照片对其进行追踪，并找到其居住地。

苹果(AAPL.O)今年3月停止了对“追踪者”（stalker）移动应用软件的下载。这款应用软件仅利用社交网络上的公开信息，便可告知男性其周围女性朋友的位置。

根据网络侦探的说法，其它现成的应用软件也有类似功能，甚至更加强大。

当某人用手机在Twitter上发布微博，或在Flickr上传照片，潜伏在微博或照片下面的所谓地理定位数据便由此泄漏。此法可用来追踪用户所处位置，包括他们的家或上学的地方。

现为英国网络研究员的前警员史密斯(Neil Smith)表示：“有时候，你很容易查出哪间房子发布了微博。”

地理定位研究是个发展很快的领域，因多数应用软件都基于免费的开源软件。

史密斯喜欢的应用软件之一是由27岁的希腊IT工程师Ioannis Kakavas开发的一款名为Creepy的软件。

史密斯表示，通过附着在某人微博和照片中的地理定位数据，免费应用软件可帮助定位此人位置。史密斯称，他利用这款软件追踪那些针对企业客户的保险诈骗犯。

加拿大温哥华和美国亚利桑那州及科罗拉多州的警方也表示，他们在调查中使用了Creepy软件。

Kakavas表示，Twitter、Foursquare、Twitpic、Flickr等诸多社交网站可提供类似的地理定位数据。（完）