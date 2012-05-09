《中国报摘》--金融时报5月9日

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
* 头版头条:
--中国银行业服务"明码标价"已满一个月的时间,4月份银监会及各地银监局集中现场访查和暗访,核查各行是否仍存在不规范收费行为.银行基层人士坦言,整个4月他们一直承受着较大的工作压力.
* 其他:
--《中国信用卡产业发展蓝皮书(2011)》称,中国2011年新发卡量5,500万张,信用卡累计发卡量达2.85亿张.
--中国央行行长助理李东荣在第三届全国金融标准化技术委员会成立大会上称,中国金融标准体系已初步形成.(完)
--整理 张胜男; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。