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亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 08:14 BJT

《中国报摘》--金融时报5月9日

* 头版头条:

--中国银行业服务"明码标价"已满一个月的时间,4月份银监会及各地银监局集中现场访查和暗访,核查各行是否仍存在不规范收费行为.银行基层人士坦言,整个4月他们一直承受着较大的工作压力.

* 其他:

--《中国信用卡产业发展蓝皮书(2011)》称,中国2011年新发卡量5,500万张,信用卡累计发卡量达2.85亿张.

--中国央行行长助理李东荣在第三届全国金融标准化技术委员会成立大会上称,中国金融标准体系已初步形成.(完)

--整理 张胜男; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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