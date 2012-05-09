〔中国经济〕一季度基础设施用地供应大增1.6倍,受交通水利建设推动--国土部

路透北京5月9日电---中国国土资源部表示,今年一季度中国建设用地供应总量同比增逾三成至11.44万公顷,其中交通水利为主的基础设施用地同比大幅增加1.6倍.专家称,划拨基础设施用地集中放量对拉动投资增长效果明显,但今后应加以控制.

新华社周二报导援引国土资源部称,今年是"十二五"(2011-2015年)规划项目集中建设年或落地年,受交通水利建设实施加速影响,以交通水利为主的基础设施用地供应持续快速增长.

中国土地矿产法律事务中心主任孙英辉对此认为,划拨基础设施用地集中放量,对拉动投资增长效果明显,但一定程度上影响了改善用地结构和促进节约集约用地.

"今后应控制基础设施建设供地,逐步缩小划拨用地范围和数量."他称.

数据显示,一季度中国建设用地供应结构中,基础设施用地占比大幅提高至45.2%,工矿仓储和房地产用地分别约占供应总量的31%和24%.

中国社科院研究员杨重光并指出,中国当前土地市场总体健康,但质量不尽如人意,反映出国民经济发展方式并没有转到节约集约发展轨道上来,经济增长没有完全转移到主要依靠消费拉动,仍然主要依靠政府投资.

中国今年首季GDP增速8.1%,创出近三年新低.中国政府年初确定的今年GDP增幅目标7.5%,但市场普遍预期在8%以上.

亚洲开发银行(ADB)上月预计,在经济增长点方面,投资依然是拉动今明两年中国经济增长的主要引擎.2012年和2013年投资均将增长20%,包括铁路建设、农村水利设施和城市公共交通领域在内的基建领域投资将加速.[ID:nSB1481582](完)

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