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亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 08:17 BJT

〔日本股市〕开低0.7%,因市场担心希腊可能拒绝纾困帮助

路透东京5月9日电---日股日经指数周三开低0.7%,因人们愈发担心,希腊可能拒绝此前使其避免无序违约的纾困帮助,甚至可能完全退出欧元区.

日经指数.N225跌至9,112.72点.东证股价指数.TOPX亦跌0.7%至707.77点.(完)

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--编译 许娜;审校 郑茵

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