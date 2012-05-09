〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶跌逾3%,跌破300日圆心理支撑位

马来西亚期市：棕榈油期货触及四个月低位，因产出增加且需求疲弱
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
路透东京5月9日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三早盘下跌逾3%,欧洲经济不确定性升温致使越来越多的投资者远离风险资产,跌破300日圆的心理支撑位引发更大卖压.
0020GMT时,TOCOM指标10月期胶<0#2JRU:>下跌9.9日圆,或3.3%,报每公斤294.6日圆.稍早低见294.5日圆.(完)
--编译 侯向明;审校 张若琪
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。