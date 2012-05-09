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货币新闻 | 2012年 5月 9日 星期三 08:44 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶跌逾3%,跌破300日圆心理支撑位

路透东京5月9日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三早盘下跌逾3%,欧洲经济不确定性升温致使越来越多的投资者远离风险资产,跌破300日圆的心理支撑位引发更大卖压.

0020GMT时,TOCOM指标10月期胶<0#2JRU:>下跌9.9日圆,或3.3%,报每公斤294.6日圆.稍早低见294.5日圆.(完)

--编译 侯向明;审校 张若琪

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