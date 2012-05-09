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亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 08:20 BJT

〔韩国股市〕受希腊政局动荡拖累低开,造船股领跌

路透首尔5月9日电---韩国股市周三低开,因希腊政局发展持续动荡,引发对这个重债国恐将拒绝现有援助计划并退出欧元区的忧虑.

造船股盘初领跌,现代重工(009540.KS)跌2.4%,大宇造船(042660.KS)下滑2.3%.

0005GMT时,综合股价指数.KS11下跌0.44%至1,958.26点.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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