〔中国经济〕1月下旬以来猪肉价格持续下降,目前创一年新低--新华

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透北京5月9日电---中国通胀压力有望进一步缓解.新华社最新全国农副产品和农资价格行情系统监测显示,今年1月下旬以来,全国猪肉价格持续下降,4月下旬以来降速减缓,目前价格创近一年以来新低.
数据显示,与1月26日相比,5月8日,猪后臀尖肉、猪五花肉全国日均价降幅均已经超过17%,而辽宁、山东、河南等近四成省区市的降幅已经超过20%.
与前一日相比,5月8日,蔬菜价格降多涨少;牛羊肉、食用油价格以涨为主;水产品价格微幅波动;成品粮、水果价格稳中有降;鸡蛋、奶类价格基本稳定.
中国商务部上日公布,上周(4月30日至5月6日)商务部重点监测的食用农产品价格小幅回落,生产资料价格连续第三周回落.[ID:nSB1532956]
中国4月通胀数据将于本周五公布,路透综合25家机构预测中值结果显示,4月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅料小幅降至3.3%,物价已摆脱季节性因素影响,重归下行通道.[ID:nSB1529264] (完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。