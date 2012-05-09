奥巴马将竞选活动扩大至亚裔美国人

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月8日电---美国总统奥巴马特别专注于赢得西班牙裔选民的支持，周二开始将竞选活动扩大到亚裔美国人中间，后者是重要的但有时受到忽视的选民。

近期的一项调查显示，尽管亚裔美国人今年参加大选投票的人数料达到纪录高位，总统参选人仍很少关注该群体。

这项由Lake Research Partners进行的调查显示，亚裔美国人和太平洋岛屿居民中，自称民主党人与自称共和党人的比例为三比一。

奥巴马似乎明白这一点，在周二参加亚洲太平洋美国国会研究院（Asian Pacific American Institute for Congressional Studies）庆祝时说道：“对于我来说，来到这里有点回家的感觉。这个群体成就了今天的我，成就了今天的美国。”奥巴马生于夏威夷，童年在夏威夷和印尼度过。

奥巴马的竞选活动触及大量的少数群体。大部分自称无党派的人表示，没有任何政党联系过他们，而这些人通常都是两党的首要目标。（完）