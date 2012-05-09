奥巴马将竞选活动扩大至亚裔美国人

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月8日电---美国总统奥巴马特别专注于赢得西班牙裔选民的支持，周二开始将竞选活动扩大到亚裔美国人中间，后者是重要的但有时受到忽视的选民。
近期的一项调查显示，尽管亚裔美国人今年参加大选投票的人数料达到纪录高位，总统参选人仍很少关注该群体。
这项由Lake Research Partners进行的调查显示，亚裔美国人和太平洋岛屿居民中，自称民主党人与自称共和党人的比例为三比一。
奥巴马似乎明白这一点，在周二参加亚洲太平洋美国国会研究院（Asian Pacific American Institute for Congressional Studies）庆祝时说道：“对于我来说，来到这里有点回家的感觉。这个群体成就了今天的我，成就了今天的美国。”奥巴马生于夏威夷，童年在夏威夷和印尼度过。
奥巴马的竞选活动触及大量的少数群体。大部分自称无党派的人表示，没有任何政党联系过他们，而这些人通常都是两党的首要目标。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
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