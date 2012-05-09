〔中国证券〕证监会副主席称要最大限度放松行业管制,将减少审批

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透上海5月9日电---中国证券监督管理委员会副主席庄心一周二表示,要最大限度的放松证券行业管制,下一步将完善监管手段和方法,减少审批,加强事中监测和事后问责.
刊登在证监会网站的新闻稿援引他的话称,下一步监管改革的主要思路还包括,坚持正确的监管理念,不断提高监管公信力;在守住监管底线的前提下,包容失败;加强对信息披露的监管和对违法违规行为的打击力度等.
他并指出,当前证券业能够为市场提供的金融产品、交易工具、中介服务都太少.全行业必须把握发展机遇,加快创新发展,着力提升中介服务能力,不断增强在新时期、新阶段的核心竞争力.
证监会提供的数据显示,目前中国证券业整体保持稳定健康发展态势,各项风控指标优于监管标准,行业实力大幅增强.2011年,行业总资产、净资产、净资本分别是2004年5倍、8倍和10倍.
--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。