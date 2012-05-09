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亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 08:43 BJT

〔全球油料作物〕未来数月大豆产量下降,将抑制豆粕出口--油世界

路透汉堡5月8日电---总部位于汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,全球特别是巴西和阿根廷的大豆产量前景不佳,未来数月全球豆粕出口供应将减少.

油世界称,大豆的豆粉含量高达79-80%.因此,大豆产量下降造成的豆油产量下降,其他植物油可轻易补足供应,但造成的豆粕供应减少就不太容易弥补.

"南美洲大豆产量大幅减少将抑制压榨量,可能导致全球豆粕出口下滑,"油世界称.

"另外,全球大豆贸易将缩减,压制大部分进口国的大豆压榨量,但中国除外."

油世界周二表示,由于乾旱造成的损害,将阿根廷2012年大豆产量预估下调150万吨,为两周内第二次调降[ID:nSB1534052].(完)

--编译 王兴亚;审校 张荻

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