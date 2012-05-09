〔全球油料作物〕未来数月大豆产量下降,将抑制豆粕出口--油世界

路透汉堡5月8日电---总部位于汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,全球特别是巴西和阿根廷的大豆产量前景不佳,未来数月全球豆粕出口供应将减少.

油世界称,大豆的豆粉含量高达79-80%.因此,大豆产量下降造成的豆油产量下降,其他植物油可轻易补足供应,但造成的豆粕供应减少就不太容易弥补.