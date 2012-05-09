〔全球油料作物〕未来数月大豆产量下降,将抑制豆粕出口--油世界

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透汉堡5月8日电---总部位于汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,全球特别是巴西和阿根廷的大豆产量前景不佳,未来数月全球豆粕出口供应将减少.
油世界称,大豆的豆粉含量高达79-80%.因此,大豆产量下降造成的豆油产量下降,其他植物油可轻易补足供应,但造成的豆粕供应减少就不太容易弥补.
"南美洲大豆产量大幅减少将抑制压榨量,可能导致全球豆粕出口下滑,"油世界称.
"另外,全球大豆贸易将缩减,压制大部分进口国的大豆压榨量,但中国除外."
油世界周二表示,由于乾旱造成的损害,将阿根廷2012年大豆产量预估下调150万吨,为两周内第二次调降[ID:nSB1534052].(完)
--编译 王兴亚;审校 张荻
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。