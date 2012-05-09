《中国债券市场每日交易备忘》--5月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部300亿元人民币七年期续发国债9:30-10:30招标,加权收益率预测均值3.40% 中升(大连)集团公司4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),浦发银行主承 湖南高速公路开发总公司15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行及进出口行主承 亚邦投资控股集团2.6亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),民生银行主承 中国航空技术国际控股公司15亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),中信银行主承 太极集团( 600129.SS )3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承 天瑞集团水泥公司2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),渤海银行及广发银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 国开行200亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)120223,基本利差0.78% 荆州城投8亿元七年期固息债1280122,票面利率7.98% 贵州乌江水电开发18亿元10年期固息债1280126,票面利率5.88% 扬州化工产业投资公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280127,票面利率7.75% 许昌市投资总公司6亿元七年期固息债1280138,票面利率7.78% 常熟滨江城投12亿元七年期固息债1280140,票面利率6.85% 南京江宁科学园发展公司12亿元七年期固息债1280141,票面利率7.29% 山西运城制版集团4.6亿元一年期短融041264010,票面利率5.68% 张家港中小企业1.8亿元三年期集合票据1283010,票面利率6.80% ============================================================================== 三、缴款: 财政部150亿元九个月期贴现国债129902,发行价97.953元 新希望集团5亿元一年期短融 新疆生产建设兵团建工集团5亿元一年期短融 中天科技( 600522.SS )2亿元一年期短融 东方园林( 002310.SZ )2.5亿元一年期短融 华润电力投资公司20亿元七年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 石河子国资6亿元一年期短融1181224到期兑付,票面利率5.15% 国家开发银行100亿元20年期投资人选择权(10+10)固息金融债020205付息,票面利率2.65% 国开行200亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)030203付息,基本利差0.47% 重庆机电控股集团6亿元五年期中票1182150付息,票面利率6.21% 湖北能源集团14.5亿元三年期中票1182151付息,票面利率5.33% 广西柳工集团8亿元五年期中票1182152付息,票面利率5.67% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证监会副主席庄心一表示,要最大限度放松行业管制,为创新提供足够空间.同时将减 少审批,加强事中监测和事后问责等. --证监会基金监管部主任王林称,为加大对长期资金引进力度,对养老基金、公积金等长期 资金性质的合格境外机构投资者(QFII)将优先审核,保证投资额度.外汇局已批准QFII累计 251.93亿美元投资额度,在审QFII额度共计227.5亿美元. --消息人士称,执政的中国共产党正认真地考虑推迟五年一届的第十八次全国代表大会的日 期,把即将举行的十八大会期推延几个月,因在中共努力完成10年一次的领导层交接之际,党内 围绕最高决策机构政治局的人数及组成人员存在争论.[ID:nSB1533970]  --中国海关5/10公布4月进出口贸易数据 (3月贸易顺差53.5亿美元) 国家统计局5/11公布4月工业品价格指数(PPI) (3月-0.3%) 4月居民消费价格指数(CPI) (3月3.6%) 1-4月固定资产投资 (1-3月20.9%) 4月社会消费品零售总额 (3月15.2%) 4月工业增加值 (3月11.9%) 4月房地产投资和销售情况月度报告 5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 (1-3月-1.3%) ==============================================================================(完) --整理 冉莹/周晓峰; 审校 边竞/李宏薇