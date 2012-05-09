〔新债招标〕中国七年续发国债加权收益率3.3920%,符合预期--业内人士

路透上海5月9日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的七年期续发国债,加权收益率为3.3920%,基本符合此前3.40%的市场预测均值.

业内人士并称,该期债的最优(边际)收益率为3.4129%,首场投标倍数1.94倍.此前市场对该新债的收益率预测区间为3.39%-3.43%.

本期债为财政部今年第五期七年品种续发,招标金额300亿元人民币,全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加.

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息(五期)国债CN120005=CFXS相同.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.5月10日开始续发行,5月14日结束.续发行部分从5月16日起与原发行部分合并上市交易.

财政部于3月7日招标发行的第五期七年国债,首次发行量280亿元,起息日为3月8日,票面利率3.41%,按年付息.财政部此后在4月11日续发了327亿元该期国债,加权中标收益率为3.3915%.(完)