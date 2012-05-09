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市场报道 | 2012年 5月 10日 星期四 07:47 BJT

更正:〔标题新闻〕通用电气或斥资至多15亿美元增强软件与数据分析业务,包括增员及小型收购

(更正:因原文有误,澄清15亿美元为总体投资,不只是用于并购交易)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8G8FPD]

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