〔汽车产业〕中国汽车销量料获中西部价格敏感消费者提振--福特高管

路透密西根州5月8日电---美国福特汽车(F.N)亚洲区总裁韩瑞麟(Joe Hinrichs)周二表示,随着中国汽车业向富裕的东部沿海城市以外地区扩张,汽车制造商将争相吸引花钱谨慎的消费者.

韩瑞麟称,随着汽车厂商向中国中西部地区大举扩张,他们可以通过在同一个尺寸级别推出多款不同价格的车辆,来吸引价格敏感的消费者.

"从现在到2020年,中国汽车销量增长将主要来自中西部地区,"他在位于密西根州迪尔伯恩(Dearborn)的福特总部对记者表示.

"你将需要区别对待这些消费者,"他并称.

韩瑞麟还表示,福特在耐心等待中国政府批准日本马自达(7261.T)退出长安福特马自达汽车有限公司.该公司是福特、马自达和重庆长安汽车(000625.SZ)三方组建的合资企业.

韩瑞麟称,福特预计中国政府将给予批准,但其并未预估具体时间.他拒绝说明福特和重庆长安将是否各持有新合资企业50%的股权.(完)