奥沙利文称斯诺克世锦赛会落户中国

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
(本文由路透中文网编译提供)
路透谢菲尔德5月8日电---新近重夺斯诺克世锦赛冠军的奥沙利文相信，未来中国一定会成为斯诺克世锦赛的举办地。
奥沙利文周一在英格兰谢菲尔德的克鲁斯堡剧院(Crucible)第四次捧起世锦赛桂冠，他在决赛中以18-11击败英国同胞卡特。
“如果中国想要，他们能取得主办权，”奥沙利文对记者们说。“他们世界上最强大的国家。总有一天这项比赛将落户中国，对此毫无疑问。”
“我喜欢去中国，喜欢中国人民。我喜欢中国菜，喜欢中国文化。”
自1977年以来，斯诺克世锦赛一直在谢菲尔德举行。
不过世界斯诺克协会主席海恩的论调与奥沙利文完全相反。
海恩在本届世锦赛开赛时曾宣称会把世锦赛留在克鲁斯堡剧院，直到“我死的那一天”。（完）
--发稿：王燕焜
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