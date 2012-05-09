〔中国个股〕中国建筑签阿联酋总承包合作项目备忘录,总投资额20亿美元

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透上海5月9日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周三公告称,公司近日与阿联酋AABAR公司、中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)共同签署了EPC总承包合作项目备忘录,总投资金额为20亿美元.
公告显示,该项目是AABAR公司在阿布扎比中心区域的地产投资项目,包括逾30个五星级酒店、写字楼、高级公寓等类型的单体项目.
AABAR是阿布扎比最大的主权基金投资公司,其母公司为阿布扎比石油投资公司(IPIC,International Petroleum Investment Company).
公告并指出,本次签署的合作备忘录为一期项目,总投资金额为20亿美元.中国建筑将作为项目的EPC总承包商,工商银行将为AABAR公司提供融资支持,后者以其原油及成品油贸易收入作为还款来源.
中国建筑周二收报3.46元人民币,过去一个月累计上涨10.9%.(完)
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--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
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