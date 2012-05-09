〔韩国汇市〕韩元因希腊忧虑下跌,韩债期货上扬＝2

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
韩国综合股价指数.KS11下滑0.5%,报1,957.64点.
希腊周二陷入越来越深的危机,当时左派总理候选人为组建新联合政府设定多项条件,而最大党派称这将摧毁希腊.[ID:nSB1533826]
但一位本地交易员说,周三的汇市波动或仍将有限.
6月三年期公债期货KTBc1上涨0.04点,至104.47点,因避险情绪重现.
0030GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,138.8 1,135.6
日圆/韩元JPYKRW=R 14.2467/571 14.2278/462
韩国公债期货KTBc1* 104.47 104.43
韩国综合股价指数.KS11 1,957.64 1,967.01
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)
--编译 洪曦/侯向明; 审校 张涛
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