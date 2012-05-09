〔韩国汇市〕韩元因希腊忧虑下跌,韩债期货上扬＝2

韩国综合股价指数.KS11下滑0.5%,报1,957.64点.

希腊周二陷入越来越深的危机,当时左派总理候选人为组建新联合政府设定多项条件,而最大党派称这将摧毁希腊.[ID:nSB1533826]

但一位本地交易员说,周三的汇市波动或仍将有限.

6月三年期公债期货KTBc1上涨0.04点,至104.47点,因避险情绪重现.

0030GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,138.8 1,135.6

日圆/韩元JPYKRW=R 14.2467/571 14.2278/462

韩国公债期货KTBc1* 104.47 104.43

韩国综合股价指数.KS11 1,957.64 1,967.01

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 洪曦/侯向明; 审校 张涛

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