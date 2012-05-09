〔国际油市〕NYMEX原油在五日连跌后反弹,市场谨慎交投

路透首尔5月9日电---美国原油期货周三略有反弹,此前连续下跌五个交易日.不过,由于投资者担忧美国原油库存增长、以及欧洲政治和经济危机对需求的影响,市场情绪仍谨慎.

截至0022 GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货CLc1上涨0.14美元,至每桶97.59美元.上日跌0.93美元,结算价报每桶97.01美元,为2月6日迄今最低的近月期约结算价.