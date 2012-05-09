〔国际油市〕NYMEX原油在五日连跌后反弹,市场谨慎交投

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔5月9日电---美国原油期货周三略有反弹,此前连续下跌五个交易日.不过,由于投资者担忧美国原油库存增长、以及欧洲政治和经济危机对需求的影响,市场情绪仍谨慎.
截至0022 GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货CLc1上涨0.14美元,至每桶97.59美元.上日跌0.93美元,结算价报每桶97.01美元,为2月6日迄今最低的近月期约结算价.
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。