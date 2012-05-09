〔中菲关系〕中方敦促菲律宾回到外交解决黄岩岛事态的正确道路上来--外交部

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透北京5月9日电---中国外交部发言人洪磊周二称,当前黄岩岛事态是由菲律宾方面单方挑起的,鉴于菲方在过去一段时间内一直不计后果地扩大事态,中方敦促菲方回到外交解决黄岩岛相关事态的正确道路上来.
洪磊昨日在外交部例行记者会上做上述表示.
"黄岩岛是中国固有领土,中国对黄岩岛拥有无可争辩的主权.将一个主权国家的领土提交国际仲裁,这岂不是国际事务中的怪事?这个世界会乱成什么样子?! "公布在中国外交部官方网站的新闻稿引用洪磊称.
他并称,中方对黄岩岛的主权具有充分的历史和法理依据.不管菲律宾方面关于黄岩岛主权说了什么话,做了什么事,都改变不了黄岩岛属于中国的基本事实.
中国驻菲经商参处5月7日向驻菲律宾中资机构发出紧急通知.通知援引报导称,因"近日菲律宾将举行大规模反华示威活动",为保证在菲中资机构人员安全,要求当地中方人员强化安全意识,注意人身和财产安全,尽量减少外出,避免与当地人发生争执.
此前,中国外交部副部长傅莹约见菲律宾驻华使馆临时代办时表示,中方对黄岩岛事态形势难以乐观,做好了应对菲方扩大事态的各种准备.
欲了解详情,请点选中国外交部(www.mfa.gov.cn)
--发稿 黄运涛; 审校 曾祥进
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