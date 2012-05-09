〔中国货币市场〕七天期回购利率下跌,央行要求申报逆回购需求灵活调控

路透上海5月9日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三早盘七天期品种跌逾30个基点(bp),其余期限则窄幅下跌.央行要求一级交易商申报逆回购需求,加之明日国库现金定存招标均为流动性提供补给,令资金面维持宽松.

"很松,估计明天有逆回购,明天还有国库现金招标呢?"华南一银行交易员表示.

昨日隔夜利率明显下跌,上海一银行交易员指出,亦对七天期品种形成牵引,期限价差正向合理范围回归.

业内人士稍早透露,央行公开市场一级交易商今日仅申报逆回购需求,期限为七天.这意味着本周四或将继续进行逆回购操作.正回购及央票需求则仍未现身.[CN/MMTCN]