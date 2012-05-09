外界担心叙利亚或陷入全面内战

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国/贝鲁特5月8日电---活动人士表示，叙利亚安全部队周二在战斗杀害了至少10人。联合国和阿盟特使安南、国际红十字会和阿盟警告称，叙利亚危机正朝内战方向恶化。

叙利亚人权观察组织(Syrian Observatory for Human Rights)表示，政府军和反叛力量在一些城镇的冲突一夜之间升温，并在白天再次升级。

尽管双方在4月12日休战，但承诺中的停火并未实现，叙利亚的屠杀也没有停止。叙利亚政府称周一的议会选举是改革过程中的一个里程碑，但反对派称其虚有其表，予以抵制。

安南在日内瓦对记者们表示，叙利亚政府的暴力行径令人担忧，反对派的袭击也违反了停战协定。他称最近的一系列轰炸行动“着实令人担忧”。

安南敦促叙利亚政府和反叛力量实现停火。

“我们担心叙利亚可能……会陷入全面内战，由此带来的后果非常可怕。我们不能允许这种情况发生。”

安南的发言很可能加深外界对叙利亚政府遵循安南和平计划诚意的疑虑，并可能进一步令西方国家担心该计划落空。

美国常驻联合国代表苏珊·赖斯(Susan Rice)在安理会会议结束后表示，叙利亚政府并未完全遵守安南的六点计划。

“叙利亚的局势依然紧迫，特别是那些每天还在承受袭击、亟需人道主义援助的数百万民众。”

美国称已向叙利亚反对派提供后勤和通讯帮助，但没有向其提供武器。

国际红十字会称，叙利亚部分地区的战斗一直很激烈，某些地区甚至开始出现内战迹象。（完）