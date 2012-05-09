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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 07:21 BJT

****主要国家经济指标预测--5月10日****

路透5月10日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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5月9日(三)

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 4月 -- +0.8%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超11,700

外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超631

2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 3月 盈余1,4209 盈余11,778

5月10日(四)

0100 韩国央行基准利率 5月 3.25% 3.25%

0130 澳洲就业人数(万人) 4月 减少0.55 增加4.4

全职就业人数(万人) -- 增加1.58

就业参与率 65.4% 65.4%

失业率 5.3% 5.2%

-- 中国进出口贸易数据 4月 -- --

0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 51.8

0645 法国预算收支(亿欧元) 截至3月 -- 赤字242.3

0645 法国工业生产(较前月) 3月 -0.5% +0.3%

0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 3月 -0.2% -0.7%

工业生产(较上年同期) -6.7% -6.8%

0830 英国工业生产(较前月) 3月 -0.3% +0.4%

(较上年同期) -2.6% -2.3%

制造业产出(较前月) 3月 +0.5% -1.0%

(较上年同期) -1.3% -1.4%

1100 英国央行利率决议 5月 0.50% 0.50%

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差500 逆差460.3

1230 美国出口物价 4月 +0.2% +0.8%

进口物价 -0.2% +1.3%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月5日当周 36.9 36.5

初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.35

续请失业金人数(万人) 4月28日当周 327.8 327.6

1230 加拿大新屋价格(较前月) 3月 +0.2% +0.3%

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 顺差5 顺差2.9

出口(亿加元) -- 396.1

进口(亿加元) -- 393.1

1800 美国联邦预算(亿美元) 4月 盈余300 赤字1,981.6

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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5月8日(二)

2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 1.29万 --

5月9日(三)

0300 韩国L货供额(较上年同期) 3月 +9.6% --

0500 日本领先指标 3月 +0.6 --

同时指标 +1.3 --

0600 德国出口(较前月) 3月 +0.9% -0.8%

进口(较前月) +1.2% +0.5%

贸易收支(亿欧元) 顺差137 顺差135

0645 法国贸易收支(亿欧元) 3月 逆差57.21 逆差57

1100 美国抵押贷款指数 5月4日当周 710.4 --

再融资指数 3,734.8 --

1400 美国趸售(批发)库存 3月 +0.3% +0.6%

趸售销售 +0.5% +0.7% (完)

--整理 石冠兰/吴云凌; 审校 程琳

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