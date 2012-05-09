主要国家经济指标预测--5月10日****

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透5月10日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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5月9日(三)
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 4月 -- +0.8%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超11,700
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超631
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 3月 盈余1,4209 盈余11,778
5月10日(四)
0100 韩国央行基准利率 5月 3.25% 3.25%
0130 澳洲就业人数(万人) 4月 减少0.55 增加4.4
全职就业人数(万人) -- 增加1.58
就业参与率 65.4% 65.4%
失业率 5.3% 5.2%
-- 中国进出口贸易数据 4月 -- --
0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 51.8
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至3月 -- 赤字242.3
0645 法国工业生产(较前月) 3月 -0.5% +0.3%
0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 3月 -0.2% -0.7%
工业生产(较上年同期) -6.7% -6.8%
0830 英国工业生产(较前月) 3月 -0.3% +0.4%
(较上年同期) -2.6% -2.3%
制造业产出(较前月) 3月 +0.5% -1.0%
(较上年同期) -1.3% -1.4%
1100 英国央行利率决议 5月 0.50% 0.50%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差500 逆差460.3
1230 美国出口物价 4月 +0.2% +0.8%
进口物价 -0.2% +1.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月5日当周 36.9 36.5
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.35
续请失业金人数(万人) 4月28日当周 327.8 327.6
1230 加拿大新屋价格(较前月) 3月 +0.2% +0.3%
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 顺差5 顺差2.9
出口(亿加元) -- 396.1
进口(亿加元) -- 393.1
1800 美国联邦预算(亿美元) 4月 盈余300 赤字1,981.6
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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5月8日(二)
2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 1.29万 --
5月9日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 3月 +9.6% --
0500 日本领先指标 3月 +0.6 --
同时指标 +1.3 --
0600 德国出口(较前月) 3月 +0.9% -0.8%
进口(较前月) +1.2% +0.5%
贸易收支(亿欧元) 顺差137 顺差135
0645 法国贸易收支(亿欧元) 3月 逆差57.21 逆差57
1100 美国抵押贷款指数 5月4日当周 710.4 --
再融资指数 3,734.8 --
1400 美国趸售(批发)库存 3月 +0.3% +0.6%
趸售销售 +0.5% +0.7% (完)
--整理 石冠兰/吴云凌; 审校 程琳
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。