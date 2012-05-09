〔中国债市〕信用债市场降级潮苗头再现,山东海龙"榜样"令市场无忌违约

路透上海5月9日电---继深陷偿债漩涡的山东海龙(000677.SZ)成功兑付后,中国信用债市场近期又再起新一轮降级潮苗头.*ST中基(000972.SZ)及银鸽投资(600069.SS)主体评级近日均相继遭到调降.

不过,分析人士反映,此前山东海龙最终有惊无险的成功兑付,为中国债市做出"榜样".调降评级自然会对其二级市场表现造成影响,但在政府终将"兜底"避免违约事件的预期下,投资者将淡然处之.

"上次海龙的事情最终政府出面兜底,就不是什么好的方向,"华北一银行分析师表示.

中诚信国际发布最新跟踪评级报告,将新疆中基实业股份有限公司主体信用评级由AA-下调至A,并将其列入可能继续降级的观察名单.但维持11新中基CP001债项信用等级A-1.[ID:nSB1534444]

鹏元资信评估有限公司上周四发布了银鸽投资公司债的跟踪评级报告,将其主体评级由AA-降至A+,评级展望为稳定.

上述银行分析师并指出,长远来看,违约事件是必然的,本息兑付不可能永远无忧,否则信用利差就失去了任何意义.个人反倒希望违约事件能尽快出现,一方面能给予投资者风险教育;另一方面也有利于市场建设,信用评级、内部评级不再流于形式.

此前山东海龙短期融资券--11海龙CP01CN1181180=CFXS信用事件,在最后关头随着一纸兑付公告而变得有惊无险,同时亦进一步凸显出地方政府对此类违约风险的"零容忍"态度.[ID:nSB1477382]

自去年10月起,债券市场板块轮动效应明显.从利率债到高等级信用债,再到中低等级的行情演绎已经逐步接近尾声.上述分析师认为,后期中低等级信用产品或许会出现分化.投资者将对发行人资质和偿付能力更趋谨慎,评级相同但是资质不同的价差分化可能扩大.

11新中基CP001交易CN041158011=CFXS并不活跃,最近成交在5月3日,收益率为7.25%.此外,同样深陷降级漩涡的10银鸽债CN122060=SS则出现暴跌,虽然近日有所反弹,但据此前高点仍下跌3.2%.(完)