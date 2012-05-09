〔中国公开市场〕一级交易商今日仅申报七天逆回购需求--业内人士

路透上海5月9日电---业内人士周三透露,中国央行公开市场一级交易商今日仅申报逆回购需求,期限为七天.这意味着本周四或将继续进行逆回购操作.正回购及央票需求则仍未现身.

继上周央行意外出手逆回购,且周一一级交易商未申报任何需求之下,中国央行周二却又重推正回购,意外频频意味着央行的手法已愈发灵活及精准.[ID:nSB1531760]而对于上周的逆回购操作,市场人士此前分析认为,此举在释放宽松信号、推后存准下调预期时点的同时,或也给出了利率引导信号.[ID:nSB1524672]

据路透统计显示,央行公开市场本周央票和正回购到期量合计1,020亿元,其中央票300亿元,正回购720亿元.而上周四进行的650亿元七天期逆回购操作将于本周四(10日)到期.

今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发,正回购成为操作主角.从此前一级交易商上报需求情况来看,三个月央票虽然偶现需求名单,但最后都未能发行.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.(完)