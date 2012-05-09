〔中国期货〕白银期货周四将在上海挂牌,市场热议套利等新机会

路透新加坡5月8日电---白银期货距离在上海期货交易所挂牌交易还有一天时间,投资者热炒包括期现套利等新机遇的前景.预计这将刺激市场交易活动.

上海期货交易所希望周四上市交易的白银期货吸引各类参与者,其中包括需要有效对冲工具的商业客户,以及受其相对较低投资门槛吸引的散户投资者.

白银期货将是上交所交易的第二种贵金属产品.它的推出,料能帮助改善近期因投资兴趣下降和价格走势疲弱而缺乏人气的市场.

"许多人都很期待白银期货,因其可以创造现货和期货市场间的套利机会,并提振交易."一位驻上海的交易商表示.