〔中国期货〕白银期货周四将在上海挂牌,市场热议套利等新机会

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透新加坡5月8日电---白银期货距离在上海期货交易所挂牌交易还有一天时间,投资者热炒包括期现套利等新机遇的前景.预计这将刺激市场交易活动.
上海期货交易所希望周四上市交易的白银期货吸引各类参与者,其中包括需要有效对冲工具的商业客户,以及受其相对较低投资门槛吸引的散户投资者.
白银期货将是上交所交易的第二种贵金属产品.它的推出,料能帮助改善近期因投资兴趣下降和价格走势疲弱而缺乏人气的市场.
"许多人都很期待白银期货,因其可以创造现货和期货市场间的套利机会,并提振交易."一位驻上海的交易商表示.
"相对较低的保证金应会提振市场流动性.其保证金大约在每份合约7,000元人民币(1,100美元)."
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。