《中国报摘》--其他报纸重要消息5月9日(II)

**证券时报**

--重庆银行称,公司董事会同意延长A股首次公开发行(IPO)方案有效期,至2013年6月.

--攀钢钒钛(000629.SZ)称,公司股东中海信托在2010年12月21日-2012年5月7日期间,减持公司股份2.86亿股,减持均价11.92元人民币/股.以此计算,中海信托累计套现34.09亿元.中海信托尚持有攀钢钒钛7,153万股,该公司表示,不排除在未来一年内再继续减持.

**中国经济导报**

--开滦集团计划十二五(2011-2015年)末装备制造业收入将达到100亿元.

**国际商报**

--商务部发布公告认为,原产于欧盟和日本的进口相关高性能不锈钢无缝钢管在中国存在倾销,中国相关高性能不锈钢无缝钢管产业受到实质损害.商务部决定采用保证金形式实施临时反倾销措施.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/李文科; 审校 林高丽

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