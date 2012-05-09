《中国报摘》--其他报纸重要消息5月9日(II)

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
**证券时报**
--重庆银行称,公司董事会同意延长A股首次公开发行(IPO)方案有效期,至2013年6月.
--攀钢钒钛(000629.SZ)称,公司股东中海信托在2010年12月21日-2012年5月7日期间,减持公司股份2.86亿股,减持均价11.92元人民币/股.以此计算,中海信托累计套现34.09亿元.中海信托尚持有攀钢钒钛7,153万股,该公司表示,不排除在未来一年内再继续减持.
**中国经济导报**
--开滦集团计划十二五(2011-2015年)末装备制造业收入将达到100亿元.
**国际商报**
--商务部发布公告认为,原产于欧盟和日本的进口相关高性能不锈钢无缝钢管在中国存在倾销,中国相关高性能不锈钢无缝钢管产业受到实质损害.商务部决定采用保证金形式实施临时反倾销措施.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/李文科; 审校 林高丽
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。