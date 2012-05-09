〔中国信用债评级〕中诚信国际将*ST中基主体评级由AA-下调至A

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
* 发行主体: 新疆中基实业股份有限公司
* 发行量及品种: 4亿元一年期短期融资券(11新中基CP001CN041158011=CFXS)
* 评级公司: 中诚信国际信用评级有限责任公司
* 评级调整情况: 主体评级由AA-下调至A
维持11新中基CP001债项信用等级A-1
路透上海5月9日电---中国中诚信国际信用评级有限责任公司发布最新跟踪评级报告,将新疆中基实业股份有限公司(000972.SZ)主体信用评级由AA-下调至A,并将其列入可能继续降级的观察名单.但维持11新中基CP001债项信用等级A-1.
此外,鹏元资信评估有限公司上周四发布了银鸽投资(600069.SS)公司债的跟踪评级报告,将其主体评级由AA-降至A+,评级展望为稳定.
11新中基CP001交易并不活跃,最近成交在5月3日,收益率为7.25%.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
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