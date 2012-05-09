〔中国信用债评级〕中诚信国际将*ST中基主体评级由AA-下调至A

* 发行主体: 新疆中基实业股份有限公司

* 发行量及品种: 4亿元一年期短期融资券(11新中基CP001CN041158011=CFXS)

* 评级公司: 中诚信国际信用评级有限责任公司

* 评级调整情况: 主体评级由AA-下调至A

维持11新中基CP001债项信用等级A-1

路透上海5月9日电---中国中诚信国际信用评级有限责任公司发布最新跟踪评级报告,将新疆中基实业股份有限公司(000972.SZ)主体信用评级由AA-下调至A,并将其列入可能继续降级的观察名单.但维持11新中基CP001债项信用等级A-1.

此外,鹏元资信评估有限公司上周四发布了银鸽投资(600069.SS)公司债的跟踪评级报告,将其主体评级由AA-降至A+,评级展望为稳定.

11新中基CP001交易并不活跃,最近成交在5月3日,收益率为7.25%.(完)