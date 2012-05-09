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亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 10:23 BJT

〔金属期市〕期铜反弹脱离8,000美元,欧洲相关担忧限制涨势

路透上海5月9日电---伦敦期铜周三小幅上涨,上日触及两周低位近每吨8,000美元.中国本周将公布的数据可能显示通胀放缓,产出加速上升,经济已经见底.

不过期铜涨势可能受限,因有关希腊政治动荡和欧元区债务危机影响的担忧持续.这些担忧在周二导致大宗商品价格下跌.

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