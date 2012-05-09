日本已公布经济指标--2012/5/9

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 -0.2%-r +1.7%-r 5月16日 --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 -0.5% -0.3% 5月24日 --
全国核心CPI(y/y) 3月 +0.2% +0.1% 5月24日 --
工业生产(m/m) 3月 +1.0%-p -1.6%-r 5月17日 --
失业率 3月 4.5%-@ 4.5%-@ 5月28日 --
贸易收支(亿日圆) 3月 逆差826 顺差329 5月22日 --
所有家庭实质支出(y/y) 3月 +3.4% +2.3% 5月28日 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 王丽鑫
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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