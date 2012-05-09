〔中国新债〕中石油集团下周三将招标发行200亿元中期票据,期限五年

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透上海5月9日电---中国石油天然气集团周三公告称,将于下周三(16日)在银行间债市招标 发行200亿元人民币中期票据,期限五年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 中石油集团 200 200 5 5/16招标 工商银行 AAA 5/17 5/18 交通银行 ========================================================================================= 中石油集团旗下有上市公司中国石油(601857.SS)(0857.HK).截至本次发行前,中石油集团 待偿还债务融资工具余额2,560亿元和10亿美元、企业债1,000亿元、公司债券余额15亿元、 金融债余额50亿元.(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 李宏薇; 审校 张喜良
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。