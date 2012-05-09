版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 10:34 BJT

〔中国新债〕中石油集团下周三将招标发行200亿元中期票据,期限五年

路透上海5月9日电---中国石油天然气集团周三公告称,将于下周三(16日)在银行间债市招标
发行200亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      承销商    主体评级   起息日   上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  中石油集团    200     200       5     5/16招标     工商银行    AAA      5/17      5/18
                                                     交通银行                                  
  =========================================================================================

  中石油集团旗下有上市公司中国石油(601857.SS)(0857.HK).截至本次发行前,中石油集团
待偿还债务融资工具余额2,560亿元和10亿美元、企业债1,000亿元、公司债券余额15亿元、
金融债余额50亿元.(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)  

  --发稿 李宏薇; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐