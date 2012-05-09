《外汇动态》澳元/日圆触及四个月新低,隐含波动率升至一个月高位

0235GMT--澳元兑日圆AUDJPY=R跌至80.40日圆附近的四个月新低,因为对欧洲的忧虑打压澳元.

昨日澳洲总理吉拉德(Julia Gillard)公布2012/13年度预算料恢复盈余后,市场揣测,财政紧缩将令澳洲央行更有可能进一步放宽政策,以减轻预算收紧的影响,这种臆测令澳元承压.

澳元兑日圆隐含波动率AUDJPY1MO=GFI亦蹿升至13%上方的一个月高位,风险逆转价差AUJP1MR10=GFI进一步走阔,偏向澳元/日圆卖权,市场人士寻求自保防范高beta的澳元/日圆进一步下滑.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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