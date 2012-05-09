《外汇动态》澳元/日圆触及四个月新低,隐含波动率升至一个月高位

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
0235GMT--澳元兑日圆AUDJPY=R跌至80.40日圆附近的四个月新低,因为对欧洲的忧虑打压澳元.
昨日澳洲总理吉拉德(Julia Gillard)公布2012/13年度预算料恢复盈余后,市场揣测,财政紧缩将令澳洲央行更有可能进一步放宽政策,以减轻预算收紧的影响,这种臆测令澳元承压.
澳元兑日圆隐含波动率AUDJPY1MO=GFI亦蹿升至13%上方的一个月高位,风险逆转价差AUJP1MR10=GFI进一步走阔,偏向澳元/日圆卖权,市场人士寻求自保防范高beta的澳元/日圆进一步下滑.(完)
--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。