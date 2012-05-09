《欧洲政经分析》希腊退出欧元区的影响看似可控,不会产生灾难性后果

* 减少银行风险敞口,ECB行动可降低损失

* 目前大部分希腊公债由欧洲央行和较小型的投资者持有

* 奥朗德当选法国总统或带来较长期影响

记者 Nigel Stephenson 编译 洪曦/张若琪/李婷仪

路透伦敦5月8日电---希腊选民在周日大选中摒弃赞成纾困方案的政党,使得该国脱离欧元区的可能性加大.事件若真的发生,将会是史无前例的.不过,对于欧元区而言,其影响可控,并不会造成灾难性后果.

一些银行已经提高了对希腊可能退出欧元区的预期.但在过去的一年,投资者避开欧元区高负债国家发售的公债,欧洲央行也为经济倾注了大量资金.眼下银行业表示,危害料可得到控制.

周一是大选后的首个交易日,当天西班牙和意大利公债、欧元和欧洲股市盘中下跌,但均在收盘前有所反弹,即便该地区前景仍面临很大的不确定性.

"这会让人开始思考,希腊是否仍是一个系统性威胁,或者这更像是希腊自身的问题,对于欧洲其他国家而言,更像是一个政治问题."ING Investment Management策略部主管Valentijn van Nieuwenhuijzen表示.

"除非西班牙和意大利受到严重波及,否则欧元区整体不太可能受到影响."

目前希腊债券大多握在欧洲央行、希腊国内银行和对冲基金等投机客手中,后者对整个欧元区构成的风险较小.

"从这样的观点来看,允许希腊走自己的路是有可能的,不管希腊人民做出怎样的选择;且这种结果也在欧洲其余国家可控范围内."Rabobank汇市策略师Jane Foley称.

"通过建构那道围栏,限制住敞口,希腊可能造成的损害远远降低了."

但有一就可能有二,如果有国家退出欧元区,能让其货币贬值以重拾竞争力,那其他体质较弱的成员国也可能仿效.这是市场挥之不去的担忧.

"我们认为,希腊不会引发这样的出走潮.为应对逐渐升温的市场疑虑,欧元区决策官员和欧洲央行将采取措施,保护欧元区的其他国家,维持区域完整,"花旗汇市策略师Valentin Marinov称.

**有序退出**

但有限退出并不代表对市场没有影响.

分析师表示,投资人持有二线国家债券的溢价将会升高,欧元EUR=料将下跌.但Marinov说,希腊有序退出欧元区后的6-12个月内,欧元可能从目前的1.30美元左右升至1.40-1.45美元.

鉴于希腊在欧元区的未来存在政治不确定性,市场人士表示想布仓应对希腊可能退出欧元区也很难,少有迹象显示投资人正基于这个可能性出脱欧元.

"即使我知道自己想要甚么,但我也不确定该怎么做,"某银行驻伦敦的外汇营业主管说.

虽然市场焦点主要放在希腊,但部分人士认为社会党人奥朗德赢得法国总统大选,影响可能更加深远.奥朗德反对减赤速度过快,他更关注的是经济成长.

"希腊被迫违约或退出欧元区,难以构成重大经济或金融影响,不过欧洲政治版图显然正在改变,而且是来自法国,"London & Capital基金固定收益部门主管Sanjay Joshi说.该基金已不再持有任何希腊债务.(完)