〔澳新汇市〕澳元及新西兰元续跌,债券等安全资产获买需

路透惠灵顿/悉尼5月9日电---澳元及新西兰元周三延续跌势,受累亚洲市场走低,因希腊组建政府困难,促使投资者投资澳洲债券等安全资产.

澳元兑美元AUD=D4跌至1.0072,此前低见1.0066,为去年12月以来最低.本月澳元已跌3.3%,关键支撑位为逼近平价水位的1.0046/51.