〔澳新汇市〕澳元及新西兰元续跌,债券等安全资产获买需

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透惠灵顿/悉尼5月9日电---澳元及新西兰元周三延续跌势,受累亚洲市场走低,因希腊组建政府困难,促使投资者投资澳洲债券等安全资产.
澳元兑美元AUD=D4跌至1.0072,此前低见1.0066,为去年12月以来最低.本月澳元已跌3.3%,关键支撑位为逼近平价水位的1.0046/51.
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。