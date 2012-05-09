《外汇动态》美元/马币升越一目均衡云区顶部,可能升向3.07

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
0243GMT---美元/马币(林吉特)MYR=MY升至日线图一目均衡云区顶部上方,并短暂突破100日移动均线,因担忧希腊政治不确定性.
投资者增持多仓,部分交易商称有欧洲账户买入该货币对.
美元/马币上升0.3%至3.0660,超过位于3.0650的云区顶部.该货币对自3月底以来一直位于云区内.
美元/马币稍早升至3.0680,高于目前处在3.0660的100日移动均线切入位.自1月中以来,美元/马币一直收在该移动均线下方.
若明确突破云区顶部和100日移动均线,美元/马币可能升向3.0700,接近之前高位.下一道目标为3.0735,此为3-5月跌势的76.4%费波纳奇回档位.(完)
--编译 杜明霞;审校 王兴亚
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