〔全球投资〕中国仍为最具吸引力地区,中资企业欧洲并购意愿强--安永

路透上海5月9日电---国际会计和咨询公司安永[ERNY.UL]最新"资本信心晴雨表"调查结果显示,中国仍然是最具吸引力的投资地区,其次是印度、美国、巴西和印度尼西亚.而对于中资企业而言,更多愿意考虑欧元危机所带来的并购机遇.

2-3月安永对57个国家逾1,500名高级管理人员进行半年一度的调查,其中中国受访者有85名.调查结果显示,中国企业还是想抓紧欧元危机带来的机遇,他们有42%考虑并购,这一比例几乎是全球受访者(22%)的两倍.而全球受访者面对欧元危机,首要考虑的是削减成本,占比达40%.

安永大中华区财务交易咨询服务主管合伙人庞若柏称,"虽然中国经济的高增长速度有所放缓,但中国企业的举债水平仍然较低,在扩大市场地位时处于有利位置."

不过他亦指出,中国企业更看重在这种环境下优化资本,70%的受访者表示未来一年他们会进一步降低原本已经很低的资本负债水平,44%受访者会着重优化他们的资本结构,包括释放现金、改善营运资金、优化税务结构或整合已收购的业务.

由于对欧元区的关注开始减退,中国受访者对全球经济前景较去年10月更为乐观,程度亦较全球受访者为高.他们有69%表示全球经济正在改善,而全球受访者只有52%有相同看法.但同时,中国受访者中只有18%认为国内市场情况正在改善,73%的受访者仅认为中国经济保持稳定.而全球受访者则比较有信心,有50%认为他们本地经济已得到改善.

在此次调查中,有16%的中国受访者有意在未来12个月内为贷款或债务再融资,六个月前的数字为30%.而全球受访者中,认为未来一年需要再融资的占比达34%.

鉴于中国企业关注在本地市场短期波动及增长放缓所带来的影响,高达64%的中国受访者未来一年的工作重点是保持稳定,仅有35%受访者是积极进展寻求业务增长,而在全球受访者中有52%的企业高管注重寻求业务增长.(完)