〔企业结盟〕软银与贝宝将组建日本合资公司,瞄准苹果iPhone用户群

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透东京5月9日电---软银(9984.T)周三表示,其与eBay(EBAY.O)旗下贝宝(PayPal)将组建一个合资公司,通过瞄准苹果(AAPL.O)iPhone用户群来拓展日本的电子支付市场.
软银社长孙正义在新闻发布会上对记者表示,软银和贝宝将分别向合资公司注入10亿日圆(1,254万美元).在日本苹果智能手机供应市场上,软银与KDDI(9433.T)是竞争对手.(完)
--编译 兰秀娟;审校 丁琦
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。