〔企业结盟〕软银与贝宝将组建日本合资公司,瞄准苹果iPhone用户群

路透东京5月9日电---软银(9984.T)周三表示,其与eBay(EBAY.O)旗下贝宝(PayPal)将组建一个合资公司,通过瞄准苹果(AAPL.O)iPhone用户群来拓展日本的电子支付市场.

软银社长孙正义在新闻发布会上对记者表示,软银和贝宝将分别向合资公司注入10亿日圆(1,254万美元).在日本苹果智能手机供应市场上,软银与KDDI(9433.T)是竞争对手.(完)