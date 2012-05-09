澳洲经济指标总览--5月9日

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 3月 +0.9% +0.2% 5月30日
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 3月 逆差15.87 逆差7.54 6月8日
出口(较前月) +2% -2%
进口(较前月) +5% -4%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 3月 +44 -15.4 5月10日
--全职 +15.8 持平
--兼职 +28.2 -15.4
失业率 5.2% 5.2%
就业参与率 65.4% 65.2%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第四季 赤字8.374 赤字5.824
商品与服务贸易收支 顺差3.589 顺差6.133
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第四季 +0.4% +0.8% 6月6日
(较上年同期) +2.3% --
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第一季 -1.2% +2.5% 7月20日
出口物价(较前季) -7.0% -1.5%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第一季 +0.1% 持平 7月25日
(较上年同期) +1.6% +3.1%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6%
(较上年同期) +2.2% +2.6%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.4% +0.5%
(较上年同期) +2.1% +2.6% (完)
--整理 白云
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