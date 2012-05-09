〔日本股市〕日经指数早盘跌向9,000点,受希腊忧虑拖累

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透东京5月9日电---日本股市日经指数.N225周三早盘下跌1.2%,因风险偏好减弱推动日经指数跌至9,072.2点,仅略高于200日移动均线切入位9,058.1点.东证股价指数.TOPX挫跌1.1%至767.8点.
市场仍是保持谨慎.作为希腊左派政党联盟中最年轻的领导人,Tsipras周二获得希腊总统尽力组建新政府的任命,他立即宣布放弃希腊援助计划,并威胁将该国银行业国有化.
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"在欧洲失业人口持续攀升之际,撙节计划将无助于欧洲的经济局势,但投资者担忧萨科齐和梅克尔推动的撙节协议恐将半途而废,"SMBC Friend证券投资情报部策略师中西文行指出.
"没有人能看到摆脱这一局面的道路,除非欧洲领导人在下一次八国集团(G8)会议上达成一份协议,否则市场将依然如履薄冰."(完)
--编译 肖群英;审校 田建华
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路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。