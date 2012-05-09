〔日本股市〕日经指数早盘跌向9,000点,受希腊忧虑拖累

市场仍是保持谨慎.作为希腊左派政党联盟中最年轻的领导人,Tsipras周二获得希腊总统尽力组建新政府的任命,他立即宣布放弃希腊援助计划,并威胁将该国银行业国有化.

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"在欧洲失业人口持续攀升之际,撙节计划将无助于欧洲的经济局势,但投资者担忧萨科齐和梅克尔推动的撙节协议恐将半途而废,"SMBC Friend证券投资情报部策略师中西文行指出.

"没有人能看到摆脱这一局面的道路,除非欧洲领导人在下一次八国集团(G8)会议上达成一份协议,否则市场将依然如履薄冰."(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

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