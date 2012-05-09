〔中国债市动态〕现券收益率早盘走跌,欧债疑虑升温激发避险买盘

路透上海5月9日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率走跌,因欧债危机处理进程的不确定性,刺激了投资者的避险情绪,但交易员表示,这不会引发利率债的趋势性机会.

"早上现券(收益率)有点下,国债应该下了1-2个基点(bp),有的品种更多一些."华东一位银行交易员表示,欧洲政局的变动,以及希腊可能退出欧元区等揣测多少令市场感到不安,但这仅是创造了一点交易性的机会,决定债券后市的关键还在于国内宏观经济基本面.

隔夜欧美股市均收跌,因欧洲政治情势引发人们对该地区财政状况的忧虑.希腊选举结果显示人们拒绝支持节支措施以来,希腊股市累计下跌10%.

上述交易员表示,近日中国南海局势日显紧张,或许会成为影响现券走势的不确定因素.

"如果和菲律宾在南海发生局部的军事冲突,我也不清楚(市场)到底会怎么样(反应),也许会买一点债,毕竟谁也没有经历过这种事."她说.

中国外交部发言人洪磊周二称,当前黄岩岛事态是由菲律宾方面单方挑起的,鉴于菲方在过去一段时间内一直不计后果地扩大事态,中方敦促菲方回到外交解决黄岩岛相关事态的正确道路上来.此前中国曾表示,中方对黄岩岛事态形势难以乐观,做好了应对菲方扩大事态的各种准备.[ID:nSB1534290]

业内人士稍早并透露,中国财政部上午招标的七年期续发国债,加权收益率为3.3920%,基本符合此前3.40%的市场预测均值.[ID:nSB1534240]

剩余期限近10年的固息国债120004券最新双边报价CN120004=CFXM为3.54%/3.53%,上日最后一笔为3.55%/3.53%;剩余期限近七年的固息国债120005券最新双边报价CN120005=CFXM为3.41%/3.41%%,上日为3.44%/3.41%.(完)