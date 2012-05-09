〔中国汇市〕人民币早盘受美元指数强势压制略跌,但均衡格局暂难打破

* 人民币早盘稍跌,受美元指数强势压制

* 中间价虽回落,但仍维持相对高位

* 央行对人民币态度仍倾向稳中略强

* 近期国际市场不确定较大,但人民币均衡格局料难打破

路透上海5月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘略走低,欧洲政治风险引发的疑虑支撑美元指数.DXY维持强势,人民币亦被压制,但跌幅明显受限.

交易员认为,今日人民币中间价虽回落,但仍维持相对高位,显示央行对人民币态度仍倾向稳中略强,虽然近期国际市场不确定较大,但人民币均衡格局料难打破.

"在扩大波幅一段时间后市场已认可了目前的水平,人民币应该会维持在6.30附近震荡,"华南一银行交易员称.

人民币盘中交易价继续远离中间价,北京时间11:48,人民币兑美元即期报6.3096元,上日收报6.3080元;人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2865元,上日为6.2804元.

上述交易员并表示,在上周中美战略经济对话结束后,政治因素对汇价影响减弱,市场关注点再度回归经济基本面,而周四将公布4月贸易数据,进口料有所回暖,但出口可能仍不振,基本面暂无推动人民币升值的动力.

他并谈到,从近期的市场交易情况看,客盘需求较为稳定,即期结售汇更显平衡,这亦有利于人民币维持均衡水平.

美国财政部长盖特纳此前向中国国家主席胡锦涛表示,中国朝更以市场为导向的汇率体系努力,"非常有希望".[ID:nSB1527036]

北京时间11:51,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3110/20元,上日尾盘报6.3060元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=仍显贬值预期,最新报在6.3485/15,上日尾盘为6.3460元.

东京汇市欧元周三下滑,接近三个月低位,对希腊政局不确定性和法国领导人换届可能妨碍撙节计划的担忧打压欧元.撙节计划对于解决欧元区债务危机很关键.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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