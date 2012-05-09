〔中国金融〕国开行与重庆将在高速公路、新区建设等基础设施领域加强合作

路透北京5月9日电---就在外界揣测深陷"重庆模式"的国家开发银行[CHDB.UL]是继续投资,还是断然抽身的尴尬境地中,国开发周二与重庆市签署合作备忘录,双方将在高速公路、两江新区建设等基础设施领域加强合作.

重庆日报报导称,根据备忘录,双方还将在化工、钢铁、物流等产业领域,保障房、中小企业、教育等民生领域,矿产、农业、能源等国际合作领域加强合作.

但报导并未给出深化合作的资金支持规模.

签约仪式上,国开行全资子公司国开金融与重庆市国资委签订了投资合作备忘录,国开行控股子公司国银租赁分别与重庆西永微电子产业园区开发有限公司、重庆保税港区开发管理有限公司签订了保障房融资合作协议.

国开行重庆分行分别与重庆对外经贸(集团)有限公司、中船重工(重庆)海装风电设备有限公司、重庆渝富资产经营管理集团有限公司、重庆市城投公租房建设有限公司等签订了有关合作协议.

由于前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪,其倡导的重庆模式亦受到质疑,国开行在重庆的大量投资亦备受关注[ID:nSH0102993].

中国人民网此前报导称,截至2012年3月底,国家开发银行[CHDB.UL]重庆分行贷款余额1,229亿元人民币,不良贷款率0.1%,连续七年低于1%[ID:nSB1526620].(完)